Хабаровчане пытались ворваться в здание подстанции скорой помощи

В дальневосточной столице сегодня ночью, 18 января, двое мужчин пытались попасть в здание подстанции скорой помощи. Они вызвали медиков, когда были недалеко от подстанции, и в конце концов решили пойти за помощью сами. В итоге добычей мужчин стала камера видеонаблюдения, а письменный стол они зачем-то вынесли из тамбура на улицу.

«Это произошло около трёх часов утра на улице Школьной. Поступил вызов от диспетчера, она рассказала, что двое мужчин, по виду явно нетрезвые, пытались проникнуть в здание, ломали камеры видеонаблюдения. На место выехали сотрудники полиции, но никого не застали», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилл Блинов.

Правоохранители выяснили, что незадолго до визита мужчин в диспетчерскую поступил вызов от горожанина, которого покусала собака. Звонивший сообщил, что пострадавшему требуется помощь, но все бригады скорой помощи в тот момент были на выездах.

«Вероятно, мужчина и его приятель решили сами пойти за помощью. Диспетчер увидела, что в помещение пытаются проникнуть посторонние, и вызвала полицию. Злоумышленники унесли камеру видеонаблюдения, уже установлен размер ущерба — шесть тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции приняли меры к установлению личностей и задержанию злоумышленников, изъяты записи камер», — объяснил Кирилл Блинов.