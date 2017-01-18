Окунающимся на Крещение в Хабаровске не рекомендуют глотать воду

Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проверили в лабораториях воду, взятую из рек региона, в которых оборудуют крещенские купели. Анализ показал, что качество речной воды в черте дальневосточной столицы не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию термотолерантных колиформных бактерий.

«Вода из поверхностных водоёмов, на которых оборудованы иордани, не является питьевой и может использоваться только для купания, в случае соответствия качества речной воды гигиеническим нормативам. В преддверии праздника управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует населению использовать воду из источников централизованного водоснабжения. Она соответствует гигиеническим нормативам», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», всего в регионе определили 45 мест, где можно будет окунуться в прорубь. На специальных площадках оборудуют купели, возле которых будут дежурить сотрудники экстренных служб. В дальневосточной столице иордани появятся на прудах у храма Серафима Саровского, на Красной Речке в районе улицы Минусинской, а также в районе затона завода имени Кирова. Единственная в дальневосточной столице тёплая купель, которую вновь организуют в открытом бассейне, на Крещение примет жителей Хабаровска за деньги. Омовение в воде без риска замёрзнуть и заболеть обойдётся горожанам в 300 рублей.

У каждого места крещенских купаний будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, пожарно-спасательного подразделения и инспекции по маломерным судам. Всего в крае обеспечивать безопасность будут около 400 человек.