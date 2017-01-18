В аэропорту Хабаровска уничтожили траву из Вьетнама

Продукцию, запрещённую к ввозу в Россию, обнаружили в аэропорту краевой столицы. Карантинные растения в Хабаровск привезли иностранцы, прибывшие рейсом из Вьетнама. Травы, овощи и грибы пришлось уничтожить.

Запрещённый груз нашли специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Как сообщает пресс-служба ведомства, при досмотре багажа специалисты обнаружили у гражданина Вьетнама 14,4 килограмма листьев свежего салата и пять килограммов корневищ имбиря. У гражданина Китая представители Россельхознадзора изъяли 47,8 килограмма сушёных овощей, грибов и трав для кулинарии.

Это не первый случай, когда сотрудники ведомства изымают в дальневосточной столице подкарантинную продукцию. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в декабре 2016 года у жительницы краевого центра, приехавшей из Китая, нашли партию цветов. Фитосанитарного сертификата у путешественницы не было, поэтому около 300 срезов вернули в Фуюань. В мае у граждан Узбекистана в аэропорту Хабаровска изъяли изюм, орехи, черешню, яблоки, абрикосы, семена подсолнечника, фасоль, нут, рисовую крупу и продовольственный маш. Специалисты Россельхознадзора уничтожили изъятую продукцию в пункте пропуска.