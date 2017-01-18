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Взрыв на Даниловского в Хабаровске случился не из-за бытового газа

Взрыв на Даниловского в Хабаровске случился не из-за бытового газа
По мнению защиты осуждённых, кого-то просто нужно было наказать за эту трагедию
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице не утихает шум вокруг происшествия в жилом доме на улице Даниловского, которое случилось в мае 2014 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», взрыв газа в квартире дома № 14а унёс жизнь одной женщины, позже погибла ещё одна местная жительница. Виновными в трагедии признали троих сотрудников «Хабаровсккрайгаза»: их привлекли к ответственности за то, что они выполнили работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. С этим решением не согласна защита осуждённых.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, мужчины установили место утечки газа, но ограничились только тем, что перекрыли газовый стояк, расположенный в подъезде. Однако в редакцию РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» обратился сын осуждённого Вячеслава Елшина, которому назначили самый большой срок лишения свободы. И он, и защита обвиняемого не согласны с решением суда.

«Вызов выпадал не на смену моего отца. Сообщение о взрыве поступило, когда он ехал на работу в автобусе, его смена ещё не началась. Бригада выехала на место вызова без него. Но моему отцу назначили почти три с половиной года лишения свободы — самый большой срок, — поделился с корреспондентом агентства хабаровчанин Вадим Елшин. — Плюс к этому, бригада сделала на месте всю работу, которую должна была. Они выехали, провели замер, утечки не обнаружили. В квартиру они попасть не имели права. Мы подали апелляционную жалобу перед самым Новым годом, теперь ждём нового суда».

Информацию о том, что Вячеслав Елшин не выезжал на место вызова, подтвердил его бывший руководитель — заместитель начальника АДС ОАО «Хабаровсккрайгаз» Андрей Сухоловский. Он занимал эту должность на момент трагедии. По его словам, о запахе газа в день взрыва специалистам говорили не все жильцы подъезда: кто-то чувствовал его, кто-то — нет.

«Сжиженный газ изначально не имеет запаха. В него добавляют этилмеркаптан, чтобы распознавать его при утечке. Но этот запах похож на продукты питания, его также можно спутать с запахом из канализации. Поэтому 80-90 % всех выездов специалистов не связано с бытовым газом: приборы не выявляют признаков утечки, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Андрей Сухоловский.

Несмотря на то, что в этом случае приборы не обнаружили признаков утечки, выехавшие на место газовики всё равно перекрыли подачу газа в подъезд. В квартире № 81, из которой якобы шёл запах, в тот день никого не было, а соседи сказали, что там и вовсе никто не проживал больше семи лет. Аварийная бригада не могла попасть в квартиру, поэтому ей оставалось только отключить подъезд. Но через час в диспетчерскую службу ОАО «Хабаровсккрайгаз» поступило сообщение о взрыве по вышеуказанному адресу. Как объяснил Андрей Сухоловский, результаты экспертизы показали, что утечка бытового газа не была причиной трагедии.

«На стенах и предметах в помещении должны были остаться продукты горения бытового газа. Эксперты из Саратова провели исследования и выяснили, что причиной взрыва стала не утечка газа. Также из квартиры изъяли газовое оборудование, и его проверка показала, что оно утечку не давало. Более того, эпицентр взрыва был в дальней от кухни комнате», — рассказал бывший начальник осуждённого.

Такие же данные об итогах экспертизы сообщила адвокат Вячеслава Елшина Елена Баранник. По её мнению, следствие не отрабатывало другую версию произошедшего.

«Елшин не выезжал в тот день по вызову. Он пришёл на работу, а бригада уже отправилась туда. Эксперты из Саратова провели исследование и сказали, что не могла утечка газа быть причиной взрыва. Тем не менее, суд вынес приговор — подвергнуть газовиков реальному лишению свободы», — сообщила корреспонденту агентство Елена Баранник.

«По заключению взрывотехнической экспертизы, это был взрыв газовоздушной смеси. Но это могло быть любое легковоспламеняющееся вещество, которое вступило в контакт с воздухом. Это вообще очень смутная ситуация. Непонятно, почему из дела вывели сантехника управляющей компании, который вскрывал дверь квартиры. Почему вывели участкового, который отдал это распоряжение. Следователи менялись несколько раз, расследование шло очень долго», — поделился Андрей Сухоловский.

В дело, кроме СУ СКР по Хабаровскому краю, вмешалась также прокуратура. Проверка показала, что собственником квартиры № 81 на улице Даниловского является городская администрация. Согласно актам, техобслуживание газового оборудования в помещении проводилось только 3 марта 2008 года. Потом его не осуществляли из-за отсутствия жильцов и заявок. Прокуратура усмотрела нарушения действующего законодательства в части несвоевременного проведения технического обслуживания газового оборудования, а также непринятия надлежащих мер для его проведения в квартире. Кировский районный суд краевого центра в ноябре 2014 года счёл, что нарушения не имеют отношения к ОАО «Хабаровсккрайгаз». Но решение Краснофлотского районного суда гласит обратное.

«Показания свидетелей разнобокие, прибор показал ноль, следов газа нету, место эпицентра — не то. Всё указывает на то, что что-то взорвалось, но непонятно, что. Не нужно покрывать Елшина или всю бригаду — нужно найти виновного и наказать. А то получается, что первого попавшего человека поймали, притянули и обвинили», — сказал бывший замначальника АДС ОАО «Хабаровсккрайгаз» Андрей Сухоловский.

 
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