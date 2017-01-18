Хабаровский край накрывает вторая волна гриппа и ОРВИ

В Хабаровском крае вновь начался рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. За минувшую неделю в медучреждения региона обратились более 10 тысяч человек. Преимущественно болеют дети школьного и дошкольного возрастов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после новогодних праздников ситуация с заболеваемостью людей гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае стабилизировалась. Однако медики прогнозировали вторую вирусную волну на середину января. Их предположения подтвердились.

«С 9 по 15 января в регионе лабораторно подтверждены 27 случаев гриппа А(H3N2). Превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ отмечается в Хабаровске, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. В медицинских, социальных и образовательных учреждениях края действуют меры эпидемического характера. Так, поддерживается оптимальный температурный режим, проводится регулярное проветривание, влажная уборка помещений, вводятся карантинные мероприятия. Обеспечена готовность медицинских организаций края к возможному подъёму заболеваемости, создан запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств», — рассказала консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

По информации пресс-службы краевого правительства, в образовательных и дошкольных учреждениях края продолжает действовать особый противоэпидемический режим. В его рамках проводится «утренний фильтр» для детей и сотрудников, заболевших своевременно изолируют. В краевой столице сейчас около 5 200 заболевших, эпидемический порог превышен на 43 процента. Эти сведения передают в пресс-службе администрации города.

«Как и ожидалось, прошёл благоприятный период, когда было зафиксировано снижение заболеваемости, потому что во время каникул люди не обращались в поликлиники и лечились самостоятельно. Преобладающее число заболевших — это дети. Заболело в четыре раза больше детей школьного возраста. У детей 3-6 лет эпидпорог превышен на 30,6 процента, у ребят с 7 до 14 лет – на 60 процентов. Но радует то, что это не грипп, а ОРВИ. За неделю зафиксировано только 25 случаев гриппа. Новых случаев внебольничной пневмонии также нет», — отметила начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.