Хабаровчанин напросился к знакомому переночевать и угнал у него машину

Житель Хабаровска стал жертвой кражи, в которой он заподозрил своего знакомого. Тот попросил потерпевшего переночевать у него. Когда мужчина проснулся, он увидел, что на месте нет ни ключей от его автомобиля, ни самой иномарки.

В дежурную часть городского отдела полиции за помощью обратился житель Железнодорожного района города. У него похитили японский автомобиль стоимостью в 180 тысяч рублей. Он сообщил стражам правопорядка, кого счёл подозреваемым в похищении. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне вечером в квартиру заявителя пришёл сын давней приятельницы хабаровчанина. Гость пожаловался, что опоздал на последний автобус до села Заозёрного Хабаровского района, где живёт. Он попросился на ночлег, и хозяин не отказал, а утром пожалел об этом.

В Хабаровске объявили план «Перехват». Полицейские узнали приметы автомобиля и получили ориентировку на похитителя. Иномарку блокировали на одной из улиц села Заозёрного, за её рулём сидел брат злоумышленника, его самого нашли через несколько часов.

Фигурант не стал скрывать свою причастность к краже. Похитив иномарку, 23-летний парень поехал на ней домой и весь день катался с братом по селу. Подозреваемого раньше уже судили за кражи, угон транспортного средства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника отправили в изолятор временного содержания до тех пор, пока суд не изберёт ему меру пресечения. Иномарку вернули законному владельцу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях краж. Так, житель дальневосточной столицы после застолья со своим знакомым угнал у него автомобиль. Позже он рассказал полицейским, что захотел прокатиться на иномарке, так как своего транспортного средства у него нет. Житель Ванино тоже «одолжил» машину у своего знакомого, с которым накануне распивал алкоголь. Мужчина попросил у хозяина авто ключи, чтобы прокатиться до магазина, но получил отказ. Транспортное средство полицейские обнаружили в соседнем дворе.