В Хабаровском крае вот-вот откроется тюрьма-"снежинка"

В Хабаровском крае готовится к вводу в эксплуатацию новая колония особого режима. Всего на Дальнем Востоке есть пока лишь два исправительных учреждения такой строгости отбытия наказания: в Приморье и Якутии. Новый режимный объект разместился в Амурском районе и не исключено, что он станет одной из колоний с собственным именем, как «Белый лебедь» или «Чёрный дельфин». За внешнее сходство его уже называют «Снежинкой»: шесть корпусов, где будут отбывать наказание осуждённые, расходятся лучами от центрального здания.

За помещениями и территорией круглосуточно следят больше тысячи видеокамер. В центральном корпусе, к которому примыкают «лучи» тюрьмы, на каждом этаже расположен дополнительный пункт охраны. Двери в камеры имеют несколько степеней защиты.

«В Хабаровском крае у нас для лиц, приговорённых к пожизненному лишению свободы, учреждений нет. Это будет единственное, как в Хабаровском крае, так и на Дальнем Востоке», — поделился с корреспондентом «Вести-Хабаровск» и. о. начальника СИЗО № 4 УФСИН России по Хабаровскому краю Михаил Бачурин.

Новая колония может быть полностью автономной: на территории своя электростанция, котельная, больница, прачечная. Осуждённых не нужно вывозить на возможные судебные процессы: с храмами Фемиды можно держать связь по видеоконференции.