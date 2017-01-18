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Директор хабаровского интерната: учеников никто не ставил на колени

Директор хабаровского интерната: учеников никто не ставил на колени
Светлана Сиприкова объяснила, как в школе оказались двое мужчин и как протекала их беседа с детьми
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Директор хабаровской коррекционной школы-интерната № 1 объяснила, что произошло после драки между её учениками и воспитанниками школы № 56. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», родители вовлечённых в конфликт детей сообщили, что после инцидента в учреждение пришли двое мужчин и устроили разборки. Они якобы унижали детей — их даже принудили просить прощения на коленях. В беседе с корреспондентом агентства руководитель учебного заведения Светлана Сиприкова рассказала, как прошёл этот разговор.

«К нам обратились родители детей 56-й школы, которые были побиты. Чтобы мальчики узнали, действительно это были наши дети или нет, чтобы не была голословно предъявлена претензия нашим детям, мы решили, чтобы ребята пришли и опознали, действительно это были наши ученики или нет. Пришли дети со своими родителями, был наш педагог, был заместитель директора по учебно-воспитательной работе, был председатель ученического совета. Вся беседа протекала только в их присутствии, в нормальной обстановке. Единственное, что, может быть, папа повысил голос, потому что он говорил с ребёнком с нарушениями слуха, но заместитель директора сказала ему: «Вы можете не кричать, они не слышат, я перевожу им». У неё есть удостоверение сурдопереводчика», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Светлана Сиприкова.

По её словам, причина драки — дружба с ученицей школы № 56. Она общалась с мальчиками из обоих учебных заведений и стала «яблоком раздора» между ними. Мать одного из воспитанников интерната рассказала, что со стороны руководства поступила угроза о том, что её сына могут выгнать из учебного заведения.

«Я хочу обратить внимание, что и на собрании, на котором мы обсуждали поведение детей, в том числе и этот инцидент, и в присутствии телекорреспондента я чётко сказала маме ученика: никто ребёнка из интерната не собирается выгонять. Как он учился, так и будет учиться. Мы будем с ним усиленно работать. Ему дальше жить, и его надо научить жить правильно. Если не научим мы, специальная школа, то в другом образовательном учреждении ему, может быть, будет сложнее»», — сказала Светлана Сиприкова.

Больше всего родителей возмутил тот факт, что детей во время беседы с мужчинами заставили встать на колени и просить прощения. Именно поэтому к делу подключились правоохранители. Однако директор школы-интерната № 1 заверила, что этого не могло быть.

«Этого факта точно не было. На колени их никто не ставил. Не было такого, чтобы мужчины ворвались в школу. У нас пропускной режим, их записали, как полагается, и они прошли в кабинет Татьяны Николаевны (замдиректора — прим. ред.). Больше по интернату они не ходили, они были только в административном корпусе. Это могут подтвердить и помощник директора, и медицинская сестра. Сейчас над этой ситуацией работает инспектор. Пусть он разберётся, кто говорил правду, кто солгал, испугавшись чего-либо», — поделилась Светлана Сиприкова.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в дело вмешались полицейские. Родители учеников обеих школ написали заявления в правоохранительные органы. Они считают, что в конфликт между детьми не должны были вмешиваться взрослые. Инспектор уже опрашивает детей и педагогов, чтобы восстановить ход событий и вынести решение.

 
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