Приезжий из Совгавани ограбил в Хабаровске постояльца хостела

У другого гостя города он стащил сотовый телефон, а в прошлом был судим за угон авто

В дальневосточной столице стражи правопорядка задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег. Мужчина наведался в Хабаровск из Советской Гавани, где постоянно проживает, и похитил наличность у другого гостя города — постояльца одного из хостелов.

В отдел полиции № 9 управления МВД России по Хабаровску обратился приезжий, который стал жертвой неизвестного вора. В краевом центре потерпевший проживал в одном из хостелов на улице Станционной. В помещении гостиницы злоумышленник похитил у него 130 тысяч рублей наличных денег.

Оперативники выяснили, что незадолго до кражи заявитель заходил на общую кухню, где оставил свою куртку, в кармане которой и носил деньги. Вернувшись, мужчина не обнаружил пачки банкнот. Сотрудники полиции опросили персонал гостиницы и её постояльцев, а также внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний приезжий из Советской Гавани.

«Ранее фигурант уже был судим за угон автомобиля. На момент задержания он успел потратить похищенные деньги на спиртное и развлечения. Злоумышленник дал признательные показания и написал явку с повинной. В рамках расследования установлена причастность фигуранта к краже сотового телефона у другого постояльца», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По решению суда злоумышленнику избрали меру пресечения — арест. Сотрудники полиции разыскивают похищенный гаджет.