Жители Хабаровского края выйдут на "Лыжню России"

Поклонники лыжного спорта из Хабаровского края присоединятся к открытой всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2017». Региональный этап пройдёт 12 февраля во всех районах и городах региона. Наибольшее число участников ожидается в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, посёлках Солнечный и Ванино, районе имени Лазо.

На старт выйдут как любители, так и профессиональные спортсмены. В качестве основного места гонки в Хабаровском крае определена учебно-спортивная база Дальневосточной государственной академии физической культуры в селе Ильинка. Организаторы планируют, что участие в забеге примут около 1,5 тысячи человек.

Юношам и девушкам 1999 года рождения предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Для спортсменов, родившихся в 1998 году и раньше, организаторы подготовили трассу в два раза длиннее. Руководители органов исполнительной власти и Законодательной Думы Хабаровского края примут участие в VIP-гонке на более скромной дистанции.

По информации пресс-службы регионального правительства, регистрацию можно будет пройти на месте. Специальная комиссия начнёт работу в 8:30. Победителей и призёров наградят медалями, дипломами и памятными подарками.

В прошлом году участниками «Лыжни России» в Хабаровском крае стали больше семи тысяч человек. Как писало РИА «Восток-Медиа», в дальневосточной столице на старт вышли около двух тысяч лыжников.