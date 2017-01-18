В Ванино построят глинозёмный терминал и займутся переработкой опилок

Сегодня среда, 18 января 2017 года, 18:29
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
Взрыв на Даниловского в Хабаровске случился не из-за бытового газа
Взрыв на Даниловского в Хабаровске случился не из-за бытового газа
Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца
Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца
Хабаровский край накрывает вторая волна гриппа и ОРВИ
Хабаровский край накрывает вторая волна гриппа и ОРВИ
Директор хабаровского интерната: учеников никто не ставил на колени
Директор хабаровского интерната: учеников никто не ставил на колени
Регионы:


Популярное
вчера, 22:02
Жительница Сахалина нашла и отдала хозяину сумку с 500 000 евро
сегодня, 11:47
В Приморье микроавтобус провалился под лёд
сегодня, 06:31
Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться из сквера во Владивостоке
сегодня, 09:55
Директор "Адмирала" презентует проект Матча звёзд КХЛ в Уфе
вчера, 22:56
Разбитая "Волга" рассорила жильцов дома во Владивостоке
сегодня, 12:05
Названы средние цены на жильё в Приморье
полчаса назад
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
сегодня, 10:41
Четыре автомобиля стали причиной мощных пробок во Владивостоке
сегодня, 11:41
Ледокол из Владивостока застрял во льдах, участвуя в атомном проекте
вчера, 20:48
Хабаровску дали добро на чемпионат мира по бенди в 2018 году

Обсуждаемое
сегодня, 06:31
21

Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться из сквера во Владивостоке
сегодня, 09:55
7

Директор "Адмирала" презентует проект Матча звёзд КХЛ в Уфе
сегодня, 11:47
5

В Приморье микроавтобус провалился под лёд
сегодня, 11:01
2

"Чёрные береты" высадились на юге Приморья
вчера, 18:55
2

Режим свободного порта принесёт Хабаровску миллиарды инвестиций
сегодня, 10:35
1

В новом году хабаровчанам повысили зарплату
сегодня, 12:05
1

Названы средние цены на жильё в Приморье
сегодня, 13:50
1

Почта России внедряет электронные очереди на Дальнем Востоке
сегодня, 12:35
1

Консул КНР подчеркнул роль хабаровских СМИ в партнёрстве двух стран
сегодня, 13:31
1

Десятки объектов в Приморье отключат от света из-за долгов
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем вчера, 18:35
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 392



Система Orphus

В Ванино построят глинозёмный терминал и займутся переработкой опилок

В Ванино построят глинозёмный терминал и займутся переработкой опилок
У района появились несколько новых инвесторов
сегодня, 15:20
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае инвесторы представили главе региона четыре проекта, которые они готовы реализовывать на территории Ванинского района в рамках режима свободного порта. Общая сумма частных инвестиций составит 5,2 миллиарда рублей. Новые производства позволят создать 162 рабочих места. Все предложения получили поддержку от главы региона.

Компания «Форум ДВ» планирует создать береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Мощность предприятия — 150 тысяч тонн в год, инвестиции только на первом этапе составят 25 миллионов рублей. Запустить комплекс инвестор планирует уже в этом году.

В 2017 году ООО «Карбон-ДВ» начнёт реализовывать проект по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности в углеродную крошку. Объёмы производства составят 200 тысяч кубометров в год, а инвестиции— 173 миллиона рублей. Компания работает совместно с крупными лесоперерабатывающими предприятиями края. Ещё один инвестор — ООО «Причал» — намерен построить в акватории бухты Ванино глинозёмный терминал мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Объём инвестиций составит более пяти миллиардов рублей.

В селе Токи «Токинский кирпичный завод» планирует построить предприятие по производству строительных материалов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», инвестор намерен выпускать кирпичи на современном оборудовании и поставлять продукцию не только в Ванино, но и в соседние районы края. В дальнейшем бизнесмены планируют выйти на рынки других регионов Дальнего Востока. Мощность предприятия составит около пяти миллионов штук кирпича в год. В первый этап коммерсант вложит 14 миллионов рублей.

По информации пресс-службы краевого правительства, комиссия при наблюдательном совете свободного порта Владивосток одобрила все проекты. Сейчас компании получают статус резидента свободного порта в Хабаровском крае. Вячеслав Шпорт поручил краевым и районным властям оказывать максимальную поддержку бизнесменам.

«Мы готовы обсуждать любые сложности, с которыми сталкивается инвестор, и оперативно помогать. Необходимо сделать так, чтобы проекты как можно скорее были запущены, чтобы началась работа на новых предприятиях в рамках свободного порта», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Сейчас на территории Ванинского района предварительно определено 19 проектов для реализации в рамках режима свободного порта. Объём инвестиций составит около 86 миллиардов рублей. В конце прошлого года появился первый резидент — ООО «Дальневосточный Ванинский порт».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru