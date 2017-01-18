В Ванино построят глинозёмный терминал и займутся переработкой опилок

В Хабаровском крае инвесторы представили главе региона четыре проекта, которые они готовы реализовывать на территории Ванинского района в рамках режима свободного порта. Общая сумма частных инвестиций составит 5,2 миллиарда рублей. Новые производства позволят создать 162 рабочих места. Все предложения получили поддержку от главы региона.

Компания «Форум ДВ» планирует создать береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Мощность предприятия — 150 тысяч тонн в год, инвестиции только на первом этапе составят 25 миллионов рублей. Запустить комплекс инвестор планирует уже в этом году.

В 2017 году ООО «Карбон-ДВ» начнёт реализовывать проект по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности в углеродную крошку. Объёмы производства составят 200 тысяч кубометров в год, а инвестиции— 173 миллиона рублей. Компания работает совместно с крупными лесоперерабатывающими предприятиями края. Ещё один инвестор — ООО «Причал» — намерен построить в акватории бухты Ванино глинозёмный терминал мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Объём инвестиций составит более пяти миллиардов рублей.

В селе Токи «Токинский кирпичный завод» планирует построить предприятие по производству строительных материалов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», инвестор намерен выпускать кирпичи на современном оборудовании и поставлять продукцию не только в Ванино, но и в соседние районы края. В дальнейшем бизнесмены планируют выйти на рынки других регионов Дальнего Востока. Мощность предприятия составит около пяти миллионов штук кирпича в год. В первый этап коммерсант вложит 14 миллионов рублей.

По информации пресс-службы краевого правительства, комиссия при наблюдательном совете свободного порта Владивосток одобрила все проекты. Сейчас компании получают статус резидента свободного порта в Хабаровском крае. Вячеслав Шпорт поручил краевым и районным властям оказывать максимальную поддержку бизнесменам.

«Мы готовы обсуждать любые сложности, с которыми сталкивается инвестор, и оперативно помогать. Необходимо сделать так, чтобы проекты как можно скорее были запущены, чтобы началась работа на новых предприятиях в рамках свободного порта», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Сейчас на территории Ванинского района предварительно определено 19 проектов для реализации в рамках режима свободного порта. Объём инвестиций составит около 86 миллиардов рублей. В конце прошлого года появился первый резидент — ООО «Дальневосточный Ванинский порт».