В Хабаровском крае мужчина почти 20 лет избегал обвинения в убийстве

В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство ребёнка, совершённое 19 лет назад. Ещё в конце февраля 1998 года в посёлке Переяславка района имени Лазо пропала 7-летняя девочка: она отправилась кататься на санках на горку, а домой не вернулась. Поиски тогда ни к чему не привели.

Спустя 10 лет, а именно в мае 2008 года, местные жители случайно обнаружили на пустыре возле села Могилёвка железную бочку, залитую раствором цемента. Они решил сдать ёмкость на металлолом, но для этого необходимо было освободить её от содержимого. Во время очистки металлической бочки обнаружили детские костные останки и фрагменты одежды. По данному факту следователи возбудили тогда уголовное дело по статье «Убийство».

В то время с целью раскрытия преступления они провели 17 судебных экспертиз, 5 осмотров мест происшествий, 4 выемки, направили 10 поручений о производстве оперативно-разыскных мероприятий, свыше 30 запросов о предоставлении информации, допросили 78 человек. Однако в результате не удалось определить ни причину смерти ребёнка, ни его пол. Из-за отсутствия на тот момент современного криминалистического оборудования не удалось установить даже личность погибшего ребёнка. Также осталось нераскрытым лицо, совершившее это преступление.

«Весной 2016 года эксперты краевого следственного управления провели дополнительный осмотр одежды, обнаруженной в бочке. При помощи новой криминалистической техники они обнаружили биологические следы, принадлежащие мужчине. Данный образец они сравнили с генотипом лица, заподозренного в совершении преступления. Согласно заключению экспертизы, установлено, что к преступлению причастен 60-летний мужчина. Он был задержан», — рассказал редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» глава управления СКР по Хабаровскому краю Пётр Решетников.

Известно также, что злоумышленник вину не признаёт. Следователи установили, что в 1998 году мужчина работал в художественной мастерской, расположенной в посёлке Переяславка. Криминалисты побывали в этом здании, которое сейчас находится в заброшенном состоянии, и во время осмотра при помощи специального криминалистического оборудования в помещении обнаружили микроскопические следы крови. Позже в лаборатории эксперты установили, что это кровь пропавшей девочки.

Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении убийства. Кроме того, известно, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении 4-летней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», всего в 2016 году следователи краевого СУ СКР раскрыли и окончили производством 45 преступлений, совершённых в прошлые годы. Среди них: четыре убийства, два факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, четыре изнасилования.