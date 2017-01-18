В Хабаровске построят рыцарский замок и два аквапарка

В мэрии дальневосточной столицы озвучили планы по развитию развлекательной инфраструктуры города. В ближайшие годы власти и инвесторы рассчитывают воплотить в жизнь несколько проектов, которые скрасят досуг жителям разных районов краевого центра.

Как рассказал журналистам вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда, одним из приоритетных направлений для городской администрации остаётся реконструкция парка «Динамо». Утверждённый проект включает в себя не только колесо обозрения, с которого, как пообещал чиновник, будет виден весь город, но и множество других аттракционов.





«К реконструкции этого парка мы подойдём особенно взвешенно и аккуратно, чтобы не ухудшить, а улучшить ситуацию. В нём будут разные территории, самой большой станет «активная» часть», — сказал Валерий Лебеда.

Работы в «Динамо» должны завершить в 2018 году — на такой срок рассчитана муниципальная программа по улучшению экологического состояния столицы Дальнего Востока. Ещё одной «инвестиционной территорией» вице-мэр назвал парк «Северный», в котором планируют создать широкий спектр развлечений, в центре которого окажется «сказочный замок с рыцарской ареной».

«Инвестор очень интересно проработал идею, основная направленность — на детей и семейный отдых. При этом мы уверены, что именно эта организация сделает ландшафт и красоту в самом лучшем виде. Водопады, альпийские горки, многое другое — наша задача сейчас в том, чтобы помочь инвестору выстроить кредитную линию», — отметил Валерий Лебеда.





Чиновник также рассказал о перспективах создания парка развлечений в Краснофлотском районе дальневосточной столицы. Проект власти города будут реализовывать совместно с китайской компанией — соответствующее соглашение стороны подписали в январе наступившего года. На тридцати гектарах планируют разместить разнообразные аттракционы и построить аквапарк, вмещающий 250 посетителей.

Таким образом, хабаровчанам пообещали сразу два новых места для водных забав в ближайшем будущем. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», торгово-развлекательный центр с аквапарком планируют построить на улице Пионерской. После ряда затруднений власти города и края подписали трёхстороннее соглашение с ООО «Броско», которое займётся возведением объекта.