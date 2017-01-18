В Хабаровске без вести пропала учитель начальных классов

Правоохранители разыскивают в Хабаровском крае пропавшую 43-летнюю Наталью Долину. Женщина ушла на работу в ноябре 2016 года и не вернулась. Обнаружить её не удалось до сих пор.

О том, что Наталья Долина пропала, сотрудникам полиции сообщила её дочь. По словам заявительницы, родственница жила в Хабаровске в отдельной квартире. По одной из версий, утром 9 ноября 2016 года женщина вышла из дома, расположенного в Кировском районе, и отправилась на работу в школу № 6, где трудилась учителем начальных классов. После этого Наталью Долину никто не видел.

На женщине было зимнее пальто чёрного цвета с капюшоном и белым мехом. При себе у пропавшей была дамская сумка из кожзаменителя зелёного цвета, а также сумка для ноутбука. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сотрудники ведомства расследуют уголовное дело по статье «Убийство».

Лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей Натальи Долиной, правоохранители просят сообщить в следственный отдел по городу Хабаровску (улица Ленина, 10), либо по телефонам: 8-965-675-66-10, 8-914-156- 91-89. Конфиденциальность гарантирована.