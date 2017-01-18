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Консул КНР подчеркнул роль хабаровских СМИ в партнёрстве двух стран

Консул КНР подчеркнул роль хабаровских СМИ в партнёрстве двух стран
Го Чжицзюнь устроил приём для журналистов
сегодня, 12:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Генеральный консул КНР в Хабаровске Го Чжицзюнь провёл торжественный приём для местных журналистов накануне китайского Нового года — Праздника Весны. Дипломат из Поднебесной рассказал представителям СМИ, что за 2016 год отношения между государствами стали ещё крепче, налажены связи во многих сферах жизни. Он поблагодарил журналистов за то, что они освещают сотрудничество между Россией и Китаем.

«Я приехал в Хабаровск 1 июля 2016 года, до этого работал в Иркутске. Для меня большая честь продолжать дипломатическую миссию в России. В 2016 году отношения между Россией и Китаем развивались на очень высоком уровне. Мы встречались с президентом страны Владимиром Путиным пять раз. Это очень редко бывает, и такое количество встреч — очень важный символ уровня наших отношений. Углубляется взаимное политическое доверие, расширяется деловое сотрудничество в разных сферах», — сообщил Генеральный консул КНР в Хабаровске Го Чжицзюнь.

По его словам, сейчас стабильно сопрягаются экономический пояс Шёлкового пути и Евразийский экономический союз. В 2016 году наступила 15-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также прошло 20 лет со дня установления стратегических отношений взаимодействия и партнёрства между странами. Го Чжицзюнь также рассказал, что в Хабаровске 24 января пройдёт концерт традиционной китайской культуры «Весёлый праздник весны» — он состоится в ГДК.

«Встреча является ещё и своеобразным подведением итогов взаимодействия российских и китайских СМИ в освещении налаживания отношений. Хабаровский край тесно сотрудничает с КНР. Как говорят в Китае, мы пьём воду из одной реки», — обратилась к журналистам помощник губернатора края Светлана Литвинова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев возглавил российскую часть межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. Минвостокразвития планирует увеличить в ближайшие два года приток инвестиций на Дальний Восток из КНР до 16 миллиардов долларов.

 
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