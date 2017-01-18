В Хабаровске военнослужащие отбили атаку "диверсантов" на штаб ВВО

В штабе Восточного военного округа в Хабаровске прошла внезапная проверка подразделений противодействия терроризму. В её рамках военнослужащие отбили нападение «диверсантов» на КПП.

«В ходе практической тренировки военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр», блокировали диверсионно-разведывательную группу условного противника, которая пыталась захватить КПП штаба округа», — рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

По его словам, применив штатное вооружение, военнослужащие выполнили «зачистку» помещения от условных террористов, а также отработали эвакуацию условно раненного бойца. После этого подразделение группы антитеррора проверило территорию штаба округа на наличие отравляющих веществ.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в роли «террористов» выступили бойцы подразделения специального назначения, в ходе ведения учебного боя военнослужащие использовали значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подобную проверку бойцы подразделения противодействия терроризму прошли в ноябре 2016 года. Тогда они успешно отбили атаку условных диверсантов в воинской части ВВО в дальневосточной столице.