В ТОСЭР "Комсомольск" планируют выпускать кабельные сети для самолётов

На площадке ТОСЭР «Комсомольск» планируется создать новое производство. Холдинг «Промышленные технологии» намерен построить дополнительные мощности для потребностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина и филиала ЗАО «Гражданские самолёты Сухого». Первую очередь производства запустят в течение двух лет после получения статуса резидента.

На первом этапе компания будет изготавливать бортовые кабельные сети, распределительно-коммуникационные устройства, трубопроводы. На втором этапе — создаст механообрабатывающее производство.

По информации пресс-службы регионального правительства, холдинг больше 19 лет занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием бортовых систем самолётов, вертолётов, космических аппаратов, морской и наземной военной техники. Компания производит бортовые системы электроснабжения для новейших российских гражданских самолётов Sukhoi SuperJet-100 и МС-21. Несколько предприятий холдинга — резиденты особых экономических зон «Ульяновск» и «Дубна». В числе основных заказчиков компании — «Объединённая авиастроительная корпорация», «Объединённая ракетно-космическая корпорация», «Вертолёты России», «Объединённая судостроительная корпорация».

Глава региона Вячеслав Шпорт поддержал проект холдинга «Промышленные технологии». Сегодня, 18 января, представители компании отправились в Комсомольск-на-Амуре, чтобы осмотреть авиационные предприятия города.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на площадках ТОСЭР «Комсомольск» Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» планирует построить завод по глубокой переработке металла. Также компания TSM Group намерена наладить производство энергосберегающих покрытий.

Соглашение о создании ТОСЭР в Комсомольске-на-Амуре подписали в конце июля 2015 года. Это сделали министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка вместе с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. В Комсомольске также подписали соглашения между правительством региона и группой компаний «Энергия», якорным инвестором ТОСЭР, а также между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ГК «Энергия».