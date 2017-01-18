По зимним улицам Хабаровска прошёлся мужчина в одних трусах

Жители дальневосточной столицы увидели в микрорайоне Авиагородок мужчину в одном нижнем белье. Факт не впечатлил бы горожан так сильно, если бы в Хабаровске сейчас не была зима. Фотографии практически обнажённого мужчины появились в социальных сетях.

«Мужик в трусах - ничем не примечательная картина. Но не для 16 января. Парниша в одном исподнем дефилирует по Авиагородку», — написали жители города в группе «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Фотографию «моржа» сделал кондуктор общественного транспорта Владимир Кирьяков и выложил в Интернет. Хабаровчане начали гадать, что заставило мужчину выйти на улицу в одних лишь трусах в пятнадцатиградусный мороз.

«Может, спор проиграл и побежал за пивком другу?» — прокомментировала фотографию пользователь «ВКонтакте» Ольга Аверкиева.

«Из баньки выбежал», — предположила Елена Черниговская.

«Синька и затяжные новогодние праздники зло!👿😆», — вынесла вердикт Татьяна Фомичёва.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом полуобнажённом мужчине, которого этой же зимой заметили на улицах и в автобусах краевого центра. Жителя Индустриального района сфотографировали в шортах и кроссовках. Горожане предположили, что таким способом мужчина закаляется. Этого нельзя сказать о хабаровчанине, которого увидели на крыше жилого дома в сентябре 2016 года. Фотография полностью обнажённого парня попала в социальные сети. В ТСЖ, в ведомстве которого находится здание, решили, что это фотошоп, потому что выход на крышу там закрыт.