Гродековский музей показал хабаровчанам экологически безопасного моржа

Чучело моржа в натуральную величину стало самым популярным экспонатом на выставке «Заповедная Россия — 100 лет», открывшейся в Хабаровском краевом музее имени Гродекова. Его появлению не предшествовала гибель животного, как это обычно бывает в таксидермии — фигура морского млекопитающего сделана из папье-маше и других материалов.

«Новый экспонат — результат кропотливой работы таксидермиста Анатолия Садового. На изготовление муляжа мастеру понадобилось более двух месяцев. Основа чучела сделана из пенопласта, поверх которого специалист добавил папье-маше слоем в три-четыре сантиметра. Примечательно, что размокшую бумагу к основе приклеивали мелкими кусочками, чтобы пластичная масса позволяла воспроизвести мелкие детали и особенности шкуры животного», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист сектора общественных связей музея Анна Глюз.

После того как бумага высохла, чучело покрасили. Главное украшение млекопитающего — массивные бивни — сделали из пластика. В музее отметили, что морж — не первый образец альтернативной таксидермии, представленный в этом культурном учреждении. В 2008 году по такой технологии создали знаменитых мамонта и динозавра олоротитана архаринского, украшающих холл нового корпуса музея. Но появление ещё одного экологически безопасного экспоната выглядит особенно символично в начале объявленного в России Года экологии. После окончания работы фотовыставки чучело займёт постоянное место в экспозиции «Природа Хабаровского края».

На выставке «Заповедная Россия — 100 лет», открывшейся в Гродековском музее 11 января, можно увидеть больше 150 фотографий особенных территорий страны. Инициатором её создания и проведения выступило ФГБУ «Заповедное Приамурье», в состав которого входят заповедники «Большехехцирский», «Болоньский» и «Комсомольский», национальные парки «Анюйский» и «Шантарские острова», а также федеральные заказники «Баджальский», «Ольджиканский», «Удыль» и «Хехцирский». Выставка будет работать до 10 февраля, а затем начнёт своё путешествие по городам и сёлам Хабаровского края и Дальнего Востока.