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Хабаровские транспортники мечтают об электробусе

Хабаровские транспортники мечтают об электробусе
Однако пока у предприятия нет возможности купить его
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: bkm.by

Троллейбусы в краевой столице не пользуются большой популярностью из-за медлительности и отсутствия манёвренности в пробках. Об обновлении «рогатого» парка мечтают как пассажиры, так и транспортники. При этом чиновники городской администрации и руководители трамвайно-троллейбусного управления не против приобретения электробуса.

«Мы сегодня в определённом поиске. И прежде всего, хотели закупить троллейбусы с увеличенным автономным ходом, чтобы развивать новые направления. Также мы рассматриваем возможность приобретения электробуса. К большому сожалению, их производят только в Беларуси. Проблема в высокой стоимости комплектующих запасных частей, которые поставляют из европейских стран», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

Закупить новые троллейбусы в администрации краевой столицы планируют уже в этом году. По словам начальника управления транспорта администрации краевого центра Сергея Суковатого, муниципалитет намерен обновить автопарк. Однако приобрести машины с увеличенным автономным ходом пока не получится и из-за того, что завод в Энгельсе занят производством партии подобных транспортных средств в Москву. А продукция предприятия, расположенного в Вологде, не удовлетворяет всем выставленным требованиям хабаровских заказчиков.

«Они дают автономный ход 3-7 километров. Это нас не устраивает, нам минимально нужно 15-25 километров, чтобы работать в экстремальных условиях», — отметил Николай Илющенко.

Последний раз новый троллейбус приходил в Хабаровск в мае 2016 года. «Тролза», удобная для обычных пассажиров и людей с ограниченными возможностями здоровья, на линию так и не вышла — машина простояла на территории трамвайно-троллейбусного управления, поскольку пришла в момент, когда предприятие проходило процедуру банкротства.

Обновить парк троллейбусов Хабаровску предлагала администрация Благовещенска. Там от «рогатого» транспорта отказались ещё летом и выставили его на продажу. Сергей Суковатый в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что город если и будет приобретать троллейбусы, то только новые. Его слова поддержал и исполнительный директор ТТУ.

«Всё, что эксплуатируется на Дальнем Востоке более пяти лет, не представляет никакого интереса. Из-за высокой агрессивности среды и неприменения композитных материалов в элементах кузова, машины сразу придётся ставить на капитальный ремонт. Такое покупать — только себе в убыток», — заявил Николай Илющенко.

 
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