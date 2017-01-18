Хабаровские инспекторы нашли нарушителей на тюбах через Instagram

В дальневосточной столице инспекторы городской ГИБДД наказали местных жителей, которые катались на тюбах по дорогам города. Чтобы развлечься, молодые люди привязали спортивный снаряд к автомобилю. Хабаровчане могли попасть под колёса как машин, которые двигались по встречной полосе, так и тех, кто ехал сзади: снегопад ухудшил видимость на магистралях краевого центра и окрестностей, а весельчак мог не справиться с управлением тюбом.

«Инспекторы в «Инстаграме» увидели видео, выехали на место и оштрафовали нарушителей. Их было трое. Наказание они понесли, как пешеходы — штраф в размере 500 рублей. Такое наказание всегда применяют к людям, которые находятся на проезжей части и при этом нарушают правила дорожного движения», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.

По его словам, в социальные сети также попало видео с участием хабаровчан, которые подобным образом катались на лыжах. Но этих нарушителей инспекторы не нашли.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также писало о трамвайных зацеперах — нарушителях, которые катались на общественном транспорте опасным для здоровья и жизни способом. Нарушителей заметили в Индустриальном районе краевого центра. Никакого административного наказания для экстремалов не предусмотрено, поскольку они не являются ни пешеходами, ни пассажирами в полной мере. Поэтому единственное, что могут делать инспекторы ГИБДД, — это проводить воспитательные беседы.