В Хабаровске фестиваль спортивной борьбы собрал рекорд по участникам

Традиционный краевой фестиваль спортивной борьбы в дальневосточной столице на этот раз принял рекордное количество участников — около 300. Дворец спорта стадиона имени Ленина собрал подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые состязались в вольном, греко-римском и женском стилях.





«Турнир проходит в 17-й раз. Даже я на нём боролся когда-то. На фестивале проходит интересный обмен опытом между борцами разного стиля. Это очень полезно: вольный стиль берёт какие-то заготовки от греко-римского, также происходит и наоборот. Плюс к этому на фестивале собираются тренеры, множество спортсменов, идёт обсуждение планов на сезон», — озвучил президент Федерации спортивной борьбы Хабаровского края Сергей Быков.





На региональном турнире разыграли 35 комплектов наград. Хабаровчане завоевали семь золотых медалей. В соревнованиях по вольной борьбе победителями стали: Евгений Сосновский в весе до 38 килограммов, Руслан Абиев в весовой категории до 46 килограммов, Владимир Радчиков и Никита Бондарь — до 63 и до 100 килограммов соответственно. Среди девушек золото в весовой категории до 62 килограммов взяла Екатерина Ван. В «классической» борьбе победу заработали Данила Люлин и Данила Кулешов. В общей сложности хабаровские борцы стали обладателями 37 медалей во всех трёх дисциплинах спортивной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минспорта.







