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Вячеслав Шпорт: чемпионат мира по бенди станет уникальным событием

Вячеслав Шпорт: чемпионат мира по бенди станет уникальным событием
Хабаровск примет турнир сильнейших в третий раз
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский край в 2018 году примет чемпионат по хоккею с мячом. За звание сильнейших в дальневосточной столице лучшие команды планеты будут сражаться уже в третий раз. С инициативой провести турнир выступил губернатор края Вячеслав Шпорт.

«Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея. Предстоящий чемпионат пройдёт на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», решение о проведении чемпионата мира в дальневосточной столице приняли 17 января в Москве на межведомственном совещании по проведению в Российской Федерации крупных спортивных международных мероприятий. Презентацию региона в качестве площадки для масштабных соревнований провели зампред правительства Хабаровского края Александр Федосов и президент Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник.

Краевая столица дважды проводила у себя чемпионат мира по хоккею с мячом — в 1981 и 2015 годах. Первый раз сборная России на льду стадиона имени Ленина стала второй, уступив национальной команде Швеции, а через 34 года в арене «Ерофей» обыграла в финале «викингов» со счётом 5:3.

 
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