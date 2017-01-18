В новом году хабаровчанам повысили зарплату

Жители дальневосточной столицы приняли участие в опросе, посвящённом исследованию профессионального самочувствия по итогам 2016 года. Сайт Зарплата.ру узнал мнение 815 горожан — по итогам исследований, которые провели с 9 по 17 января, выяснилось, что около 25 % человек могут похвастаться повышением заработной платы.

Большинство опрошенных хабаровчан — 66 % — в ушедшем году решили не менять место работы. Около четверти респондентов — 28 % — нашли нового работодателя единожды, а 6 % — два раза или больше. При этом зарплата осталась без изменений только у 36 % опрошенных. Такие данные, в сравнении с результатами опроса в других городах, значительно ниже: там этот показатель составил 42 %. Остальные трудоустроенные жители краевого центра получили изменение суммы выплат в ту или иную сторону: у 25 % её подняли, а ещё 39 % отметили, что зарплата снизилась.

«Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30 % от средней зарплаты. Серьёзно увеличить годовой доход (на 50 % и более) получилось у единиц опрошенных», — прокомментировала руководитель пресс-службы интернет-ресурса Ольга Павлюченко.

По данным статистического бюро, рост инфляции за 2016 год составил 5,38 %. Большинство хабаровчан — даже с учётом повышения зарплаты — не смогли «догнать» и, тем более, перешагнуть этот показатель.

Главный фактор, который позволяет сотруднику запросить повышение зарплаты, — это отсутствие сомнений в своем профессионализме. Так, полностью уверенно себя ощущают 25 % опрошенных хабаровчан, ещё 42 % просто объективно оценивают свои рабочие качества, а треть (33 %) сомневаются в себе или крайне не уверены. При этом лишь 16 % горожан считают, что имеют высокие шансы на трудоустройство в первом квартале 2017 года, 28 % оценивают их как низкие, а 25 % определяют их как средние. Ещё 31 % жителей Хабаровска не собираются вновь трудоустраиваться в ближайшие три месяца.