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Общественники вернули автобус на Большой Уссурийский

Общественники вернули автобус на Большой Уссурийский
Начал ходить и школьный транспорт до Бычихи
28 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Активисты добились возвращения бесплатного микроавтобуса, который вновь свяжет остров Большой Уссурийский с материком. Он вышел на линию 1 января этого года. Кроме того, начал курсировать до учебного заведения в Бычихе школьный транспорт. В местном Доме культуры открылась группа временного содержания дошкольников.

Юридически дороги на Большой Уссурийский нет, социальной инфраструктуры практически не было. Зимой трассу никто не чистил. Местным жителям приходилось самим преодолевать 11 километров, чтобы попасть на материк. Чтобы решить вопрос, его пришлось передать губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту. Как сообщает пресс-служба Общественного народного фронта, хабаровские активисты направили запросы в районную администрацию и контролирующие органы, а затем организовали круглый стол, на котором обсудили транспортную доступность острова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», после масштабного наводнения 2013 года островную территорию суд признал непригодной для жилья. Первые зимние пожары начались зимой 2015 года. Тогда огонь уничтожил многоквартирный дом и здание бывшего магазина. Ещё в то время местные обитатели заговорили о том, что поджогами их выживают из посёлка. Людям приходилось идти пешком по несколько километров, чтобы попасть в больницу или детский сад. Школьников на Большую землю возили на автобусе нелегально. Позже неизвестные засыпали единственную дорогу к Хабаровску, которую обитатели острова сделали сами. В начале 2017 года люди рассказали, что среди зимы снова горят их дачи. Жители, которые их построили несколько десятилетий назад, не знают, кто в этом заинтересован, однако единогласно склоняются к версии поджогов. Подозрительные личности, после ухода которых вдруг начинаются пожары, время от времени попадаются дачникам на глаза.

Людям не помогали обращения в различные инстанции. Депутат городской Думы Сергей Кравчук посоветовал жителям острова, которых осталось всего 12 человек, обращаться в Москву с просьбой вернуть почтальона и в краевой Минздрав с мольбами о возвращении медработника.

Между тем, администрация Хабаровского муниципального района включила в бюджет 2017 года расходы на проектирование уже фактически существующей трассы к бывшему укрепрайону. По их оценкам, превращение четырёх километров грунтовки в нормальную дорогу обойдётся в сумму не меньше 50 миллионов рублей. В районном бюджете таких денег нет, поэтому администрация надеется на помощь правительства края.

 
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