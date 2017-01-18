Глава "управляйки" в Хабаровском районе пустил на ветер 35 миллионов

В Хабаровском районе директор коммунального предприятия стал фигурантом уголовного дела о растрате. В материалах прошедшей ранее прокурорской проверки озвучены серьёзные суммы — 35 миллионов рублей израсходовано по нецелевым направлениям, а долги «управляйки» достигли порога в пять миллионов.

Проверку инициировали на основании информации, которая поступила от конкурсного управляющего предприятия ООО «Жилдом сервис». Коммунальный оператор оказывал жителям Хабаровского района услуги по водоотведению. Сотрудники прокуратуры выяснили, что директор «управляйки» с 2012 по 2015 год брал под отчёт крупные суммы, которые поступали от населения в качестве платы за выполненные работы, а также собственные деньги предприятия. За потраченные средства — 35 миллионов рублей — он отчитался документами о приобретении на всю сумму пиломатериалов. Однако проверка показала, что эти бумаги поддельные, а подтверждений того, что закупленное сырьё поступило на баланс компании, так и не нашлось.

Кроме того, прокуратура установила, что в мае 2015 года по постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края директор ООО «Жилдом сервис», как должностное лицо, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа — его наказали по статье «Неопубликование сведений о своей деятельности организациями коммунального комплекса, если опубликование таких сведений является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации». Но руководитель заплатил штраф не из личных средств, а за счёт предприятия.

В настоящее время махинации директора ООО «Жилдом сервис» привели к тому, что «управляйка», кроме финансовой бреши в 35 миллионов рублей, имеет кредиторскую задолженность — около пяти миллионов. Таким образом, неправомерные действия руководителя коммунального предприятия повлекли неспособность ООО «Жилдом сервис» в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также осуществить обязательные платежи. В связи с этим, в отношении «управляйки» инициировали процедуру банкротства.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя ООО «Жилдом сервис» возбудили уголовное дело по статье «Растрата чужого имущества в крупном размере». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.