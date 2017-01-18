Глава "управляйки" в Хабаровском районе пустил на ветер 35 миллионов

Сегодня среда, 18 января 2017 года, 09:38
В среду в Хабаровске снова тепло и небольшой снег
В среду в Хабаровске снова тепло и небольшой снег
Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться из сквера во Владивостоке
Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться из сквера во Владивостоке
Жительница Сахалина нашла и отдала хозяину сумку с 500 000 евро
Жительница Сахалина нашла и отдала хозяину сумку с 500 000 евро
Хабаровску дали добро на чемпионат мира по бенди в 2018 году
Хабаровску дали добро на чемпионат мира по бенди в 2018 году
В Приморье заболеваемость гриппом превысила эпидпорог
В Приморье заболеваемость гриппом превысила эпидпорог
Регионы:


Популярное
вчера, 11:26
Во Владивостоке машины уходят под лёд
вчера, 12:53
Приморские спасатели достали из воды "Мазду" с погибшим водителем
вчера, 14:25
4 судна, включая ледокол из Владивостока, застряли у берегов Чукотки
вчера, 22:02
Жительница Сахалина нашла и отдала хозяину сумку с 500 000 евро
вчера, 14:02
Приморский священник: в день Крещения надо идти не к воде, а к богу
вчера, 18:10
Губернатор Приморья и прокурор края обсудили стройку на Бестужева
вчера, 16:33
Приморье готово принять 1600 переселенцев
вчера, 10:02
Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер
вчера, 10:25
Хабаровчане ответят за "соевое" мошенничество в Амурской области
вчера, 15:35
Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города

Обсуждаемое
вчера, 11:26
16

Во Владивостоке машины уходят под лёд
сегодня, 06:31
13

Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться из сквера во Владивостоке
вчера, 14:02
6

Приморский священник: в день Крещения надо идти не к воде, а к богу
вчера, 16:33
5

Приморье готово принять 1600 переселенцев
вчера, 12:35
2

Офицера, погибшего в катастрофе Ту-154, похоронили в Хабаровске
вчера, 16:21
2

В Приморье могут привезти редкую кошку – ягуара
вчера, 18:10
2

Губернатор Приморья и прокурор края обсудили стройку на Бестужева
вчера, 18:55
2

Режим свободного порта принесёт Хабаровску миллиарды инвестиций
вчера, 10:02
1

Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер
вчера, 12:14
1

В замерзающем посёлке Сибирцево частично восстановили теплоснабжение
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем вчера, 18:35
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 356



Система Orphus

Глава "управляйки" в Хабаровском районе пустил на ветер 35 миллионов

Глава "управляйки" в Хабаровском районе пустил на ветер 35 миллионов
Он ответит за растрату и огромные долги организации
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском районе директор коммунального предприятия стал фигурантом уголовного дела о растрате. В материалах прошедшей ранее прокурорской проверки озвучены серьёзные суммы — 35 миллионов рублей израсходовано по нецелевым направлениям, а долги «управляйки» достигли порога в пять миллионов.

Проверку инициировали на основании информации, которая поступила от конкурсного управляющего предприятия ООО «Жилдом сервис». Коммунальный оператор оказывал жителям Хабаровского района услуги по водоотведению. Сотрудники прокуратуры выяснили, что директор «управляйки» с 2012 по 2015 год брал под отчёт крупные суммы, которые поступали от населения в качестве платы за выполненные работы, а также собственные деньги предприятия. За потраченные средства — 35 миллионов рублей — он отчитался документами о приобретении на всю сумму пиломатериалов. Однако проверка показала, что эти бумаги поддельные, а подтверждений того, что закупленное сырьё поступило на баланс компании, так и не нашлось.

Кроме того, прокуратура установила, что в мае 2015 года по постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края директор ООО «Жилдом сервис», как должностное лицо, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа — его наказали по статье «Неопубликование сведений о своей деятельности организациями коммунального комплекса, если опубликование таких сведений является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации». Но руководитель заплатил штраф не из личных средств, а за счёт предприятия. 

В настоящее время махинации директора ООО «Жилдом сервис» привели к тому, что «управляйка», кроме финансовой бреши в 35 миллионов рублей, имеет кредиторскую задолженность — около пяти миллионов. Таким образом, неправомерные действия руководителя коммунального предприятия повлекли неспособность ООО «Жилдом сервис» в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также осуществить обязательные платежи. В связи с этим, в отношении «управляйки» инициировали процедуру банкротства. 

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя ООО «Жилдом сервис» возбудили уголовное дело по статье «Растрата чужого имущества в крупном размере». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru