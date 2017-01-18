"СКА-Нефтяник" сыграет в Хабаровске с лидером группы "Запад"

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» продолжает матчи второго этапа чемпионата России. Сегодня на льду арены «Ерофей» хабаровчане примут победителя группы «Запад» — ульяновскую «Волгу». Встреча начнётся в 19:00.

Команда Вячеслава Манкоса изначально считалась фаворитом своей группы и оправдала ожидания болельщиков, заняв первое место на «Западе». «Волга» провела 20 матчей, 15 из которых выиграла. Однако второй этап ульяновцы начали не очень оптимистично — на выезде проиграли иркутской «Байкал-Энергии» со счётом 4:8. Поскольку запас очков с началом нового этапа обнулился, копилка «Волги» пока пуста.

«СКА-Нефтяник» досрочно обеспечил себе выход в следующую стадию турнира. «Армейцы» были безоговорочными лидерами «Востока» и лишь однажды проиграли красноярскому «Енисею» и довольствовались ничьей с кемеровским «Кузбассом». За 20 матчей команда Михаила Юрьева набрала 55 очков, догнать её уже никто не смог. Второй этап хабаровчане начали с победы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на своём льду «кабаны» обыграли архангельский «Водник» со счётом 11:1. Сейчас в активе дружины с берегов Амура три очка.

Этот матч станет для хабаровчан заключительным перед розыгрышем Суперкубка России, который пройдёт в Сыктывкаре 22 января. Также семь игроков «СКА-Нефтяника» уже 23 января отправятся в Швецию для участия в чемпионате мира.