Житель Охотска пытался продать через Интернет чужой автомобиль

Стражи правопорядка задержали в Хабаровске 19-летнего жителя Охотска. Молодой человек решил заработать на продаже чужого автомобиля. На специализированной интернет-площадке он разместил соответствующее объявление, а также взял с потенциального покупателя предоплату — 70 тысяч рублей.

В правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что стал жертвой неизвестного мошенника. Заявитель решил приобрести японский автомобиль и нашёл устраивающий его вариант на популярном сайте. В телефонном разговоре собеседник, который представился собственником внедорожника, в качестве подтверждения серьёзности намерений попросил заявителя перевести 70 тысяч рублей в качестве предоплаты. При этом он выслал электронную копию паспорта транспортного средства с одной фамилией, а реквизиты для перечисления предоставил на другое лицо. Потерпевший через электронную платёжную систему перевёл требуемую сумму. Однако в дальнейшем продавец перестал выходить на связь.

Правоохранители задержали подозреваемого в дальневосточной столице. Им оказался 19-летний приезжий из Охотска.

«Следственными органами УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Стражи правопорядка установили, что для реализации противоправной схемы злоумышленник нашёл в Интернете объявление о продаже реального автомобиля, связался с продавцом и попросил его выслать фотографии машины и копию паспорта транспортного средства. Фотографии молодой человек разместил на сайте, выдав внедорожник за свой. Предоплату в банке получил приятель задержанного, который не был осведомлён о противоправном характере деяния.

На допросе фигурант дал признательные показания и написал явку с повинной. Ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался, поэтому в качестве меры пресечения на время следствия ему избрали подписку о невыезде.