В Хабаровском крае отказ от проверки газовой системы обернётся штрафом

Госжилнадзор управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края получил новые полномочия для борьбы с теми, кто препятствует своевременной проверке газового оборудования. Соответствующие поправки уже внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

Замначальника управления Александр Саласин рассказал о том, что именно грозит физическим и юридическим лицам в случае, если они будут чинить помехи проверяющим. Как жителей Хабаровского края, так и организации накажут рублём.

«Это очень серьёзный вопрос, который коснется большого числа граждан и юридических лиц. Усиление контроля по газовому оборудованию правительство края ведёт для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Инспекторы будут проводить необходимые проверки — как в домах, так и в квартирах граждан. Нужно, чтобы и сами жильцы проявляли бдительность и при необходимости сообщали о нарушениях», — отметил Александр Саласин.

На органы государственного жилищного надзора в крае возложены полномочия, позволяющие штрафовать тех, кто уклоняется от заключения договора на техобслуживание и ремонт газового оборудования, а также препятствует газовикам в проведении проверок на предприятиях и в жилых помещениях. Кроме того, инспекторы Госжилнадзора будут контролировать специализированные организации, нарушающие требования к качеству, срокам и периодичности работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования. За уклонение от его замены накажут граждан, управляющие компании и ТСЖ.

Размер штрафа для физических лиц может составить до двух тысяч рублей, для должностных — до 20 тысяч, для организаций — до 100 тысяч рублей. Если правонарушение привело к аварии или угрожало жизни и здоровью людей, то наказание может достигнуть 30, 100 и 400 тысяч рублей соответственно. За повторные нарушения предусмотрены более строгие взыскания.

Александр Саласин также заявил, что теперь предприниматели, которые хотят заниматься техническим обслуживанием, ремонтом и диагностикой внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обязаны уведомить Госжилнадзор о начале предпринимательской деятельности. Его слова передаёт пресс-служба «белого дома».