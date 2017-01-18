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Хабаровчане подготовятся к погружению в иордань в Крещенский сочельник

Хабаровчане подготовятся к погружению в иордань в Крещенский сочельник
Этот день отмечен в календаре православных христиан
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 18 января, прихожане Русской православной церкви готовятся к большому религиозному празднику — Крещению. В этот день храмы начинают раздавать верующим святую воду, а священнослужители совершают ритуал над той, что горожане принесли с собой.

В преддверии Крещения одной из важных традиций сочельника стало приготовление сочива — пшеничного взвара (кутьи) с мёдом. Кроме этого, ввиду важности наступающего события, церковь установила в день Крещенского сочельника пост. Сегодня православные христиане не принимают пищу, пока не вынесут свечу после утренней литургии, и до первого причащения крещенской воды.


 

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник её не надо. Православные хранят освящённую воду рядом с иконами — в Красном углу. Забирая святую воду или принимая её, категорически запрещается ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается. Также есть традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления.

 
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