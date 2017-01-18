В среду в Хабаровске снова тепло и небольшой снег

В краевом центре сегодня, 18 января, пасмурно. В течение всего дня, по прогнозам Дальневосточного УГМС, в городе идёт снег.
Температура воздуха в утренние часы колеблется от -20 до -18 градусов по Цельсию. Во второй половине дня термометр покажет отметку в -13…-11 градусов.
Воздушные массы движутся с северной стороны. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.
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