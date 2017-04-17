"Зенит-2" проиграл в Хабаровске местному СКА

На поле стадиона имени Ленина в столице Дальнего Востока 17 апреля футбольный клуб «СКА-Хабаровск» принимал гостей из Санкт-Петербурга. "Зенит-2" на момент визита похвастаться серьёзными достижениями не мог, пребывая на 14 строчке турнирной таблицы Первенства ФНЛ (против третьего места армейцев), и болельщики в большинстве своём ставили на победу хозяев.

Тем не менее, в первой половине тайма «красно-синие» быстро оказались прижаты к собственным воротам: петербуржцы много атаковали, не позволяя при этом сопернику перехватить инициативу. Несколько раз в игру вступал голкипер СКА Александр Довбня. Впрочем, происходящее на поле быстро приобрело вялый характер, а исполнение стандартов не приносило результата никому из оппонентов. А на 36-й минуте хабаровчане остались вдесятером: красную карточку в руках главного арбитра Станислава Васильева увидел перед собой Денис Дедечко.

Уже в добавленное к первому отрезку встречи время в ворота хозяев назначили одиннадцатиметровый удар: в своей штрафной рукой сыграл Максим Астафьев. Вратарь хабаровской команды с пенальти справился.

Вернувшись с перерыва, «армейцы» не ушли в глухую оборону, продолжив атаковать в меньшинстве. Темп игры при этом ощутимо замедлился, а болельщики начали прогнозировать нулевую ничью. До 88 минуты встречи ни одна из команд не смогла изменить счёт на табло, но перед окончанием матча правила в своей штрафной площадке нарушили гости. Руслан Корян пенальти реализовал: 1:0.

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