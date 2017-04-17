Хабаровск заработал больше 40 миллионов на большегрузах

За две с половиной недели, в течение которых действует ограничение на движение большегрузов в городе, Хабаровск обогатился на сумму больше 40 миллионов рублей. Все деньги направят на ремонт и содержание муниципальных дорог.

Ограничительные меры действуют с 31 марта по 5 мая. Они связаны с тем, что тяжёлый транспорт разрушает дорожное покрытие, особенно уязвимое в период распутицы. В это время допустимая нагрузка на ось машины составляет 3,5 тонны. Если перевозчикам нужно транспортировать более тяжёлый груз, то они получают специальное разрешение в администрации краевой столицы, за которое платят.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», разрешение не нужно транспорту, перевозящему продукты, топливо, лекарственные препараты. Временные меры не повлияют также на доставку удобрений и почты, грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. Подобные ограничения в городе введут и летом, в период с 10 июня по 31 августа. Однако произойдёт это, только если температура воздуха превысит отметку в +32 градуса.

Чтобы отследить движение грузовиков, в городе работают шесть стационарных постов весового контроля. Два из них расположены на проспекте 60-летия Октября, два — на улице Воронежской, по одному на улице Горького и на 12-ом километре Владивостокской трассы. Также специалисты используют четыре передвижных комплекса.

«Работу всех комплексов необходимо задействовать в полной мере. Дороги нужно защитить от разрушений. Прошу выставлять специалистов не только на стационарные, но и на все имеющиеся передвижные посты весового контроля», — поручил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, глава дальневосточной столицы поручил оборудовать при реконструкции или строительстве дорог площадки для размещения передвижных постов весового контроля. В прошлом году за счёт разрешений для проезда большегрузов в бюджет Хабаровска поступило около 60 миллионов рублей.