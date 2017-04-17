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Губернатор Хабаровского края поручил накормить коров "Котиково"

Губернатор Хабаровского края поручил накормить коров "Котиково"
Региональный Минсельхоз организовал поставки кормов для банкротящегося предприятия
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

По поручению губернатора Хабаровского края региональное министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий организовало поставки кормов для ОАО «Котиково», в котором от голода рискуют погибнуть коровы.

Из-за непростой экономической ситуации на предприятии образовался дефицит кормов. В результате дойное стадо не получает полноценного питания. Всё имущество находится на балансе АО «Лермонтовское», однако с 1 апреля его руководство, которое по-прежнему получает выручку от реализации молока, распорядилось прекратить поставки кормов.

«Понимая непростую ситуацию, правительство края приняло решение оказать помощь. Мы проработали этот вопрос с ООО «Даниловка», которое безвозмездно выделило 11 тонн сенажа и 16 тонн соевой соломы. Этого хватит для полноценного питания до конца апреля. Вопрос дальнейших поставок мы решаем с хозяйствами Хабаровского района. Мы будет держать ситуацию под контролем», — сообщил заместитель председателя правительства субъекта — министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий региона Александр Купряков.

По информации пресс-службы краевого правительства, ОАО «Котиково» должны продать 24 апреля в рамках процедуры банкротства. Заявки от потенциальных инвесторов, которые намерены вывести работу хозяйства на новый уровень, уже поступили.

 
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