Новая неделя не обрадует хабаровчан хорошей погодой

В Хабаровском крае на наступившей неделе жителей ждёт неустойчивая погода. Вплоть до воскресенья в регионе будут идти кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер северного направления в начале недели усилится до 12-17 метров в секунду.

«Особого тепла на этой неделе мы не видим, потому что погода будет формироваться в достаточно прохладной воздушной массе. Фронтальные разделы расположатся южнее, поэтому у нас будет прохладная и неустойчивая погода», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

В середине недели ветер немного стихнет, порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минусовых температур, на юге края — до нуля. Самым тёплым днём станет вторник, 18 апреля — термометры покажут +9… +15 градусов по Цельсию в южных и центральных районах, на севере — +4… +9 градусов. До воскресенья в регионе не будет теплее +12 градусов.

«На этой неделе не будет так тепло, как в прошлую субботу. Ситуация изменится только к завершению недели — попадём в более тёплую воздушную массу и температуры повысятся до +10… +15 градусов. В Хабаровске на протяжении всей недели будут идти дожди, но целиком затянутого неба мы не ждём — периодически будет проглядывать солнышко», — отметила Людмила Игнатенко.

Ветреную погоду синоптики не связывают со вскрытием Амура. По их словам, это происходит из-за перестройки атмосферных явлений с зимних на летние.