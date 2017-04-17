Житель Хабаровского края собрал дома целый боевой арсенал

Почти тысячу патронов и одну единицу огнестрельного оружия изъяли полицейские у жителя посёлка Джамку. Мужчина убеждал правоохранителей, что ничего противозаконного не совершил — ружьё просто нашёл, а патроны купил в магазине.

Правоохранители Солнечного района Хабаровского края, узнав о том, что 52-летний мужчина хранит у себя дома почти тысячу патронов и ружьё, пришли к нему домой с обыском. В жилище оперативники обнаружили целый тайник с боеприпасами — 880 отечественных военных винтовочных патронов, а также охотничье ружьё модели ИЖК. Разрешительных документов на оружие и боеприпасы у мужчины не оказалось. Со слов нарушителя, найденное в его доме ружьё он обнаружил на берегу реки Амгунь, а патроны приобрел ещё 20 лет назад в специализированном магазине.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, в отношении 52-летнего жителя села Джамку всё равно возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», летом прошлого года правоохранители в ходе обыска изъяли у жителя Комсомольска-на-Амуре незарегистрированный автомат Калашникова и порядка 70 патронов к нему. Мужчину, который ехал на своей машине Mitsubishi, остановили госавтоинспекторы за административное правонарушение. А в 2015 году в Кировском районе краевого центра стражи порядка обнаружили целый боевой арсенал. По информации группы общественных связей погрануправления, в помещении нашлось оружие, комплектующие к нему, а также больше сотни боеприпасов (охотничьих и боевых патронов), гранаты и иные взрывные устройства. Также агенство писало, как осенью 2016 года в Комсомольске почти 4,5 тысячи экземпляров оружия уничтожили в рамках контрольных процедур за его оборотом. Утилизация предусмотрена как мера, с помощью которой борются с утратами и хищениями сданных или найденных арсеналов.