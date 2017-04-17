Картина дня в Хабаровском крае: пасхальный пилон и Благодатный огонь

Прошедший в минувшее воскресенье чемпионат по спорту и танцу на пилоне в этот раз обошёлся без скандала. В 2017 году несовершеннолетние участницы сразились в шоу-клубе DOBERMAN аж в 10 утра. Самой младшей из них исполнилось семь лет, самой старшей — 14. Главное — обошлось без публичной критики и сравнений с эротикой. Тем более, что сами хабаровчане в опросе, посвящённом участию детей в этом состязании, в большинстве своём заявили, что они не против такого вида спорта, так как не видят в акробатических трюках и силовых элементах никакого некультурного подтекста.

Нутрия — это не только ценный мех, но и необычный обитатель городской среды. Неравнодушные хабаровчане спасли зверька от охранников торгового центра, которые пинали животное, приняв его за крысу. Зоосад на «Заимке» принял нового постояльца — зверёк теперь в безопасности. А вот другие жители города не так бережно относятся к представителям фауны — в воскресенье женщина обнаружила на помойке медвежьи лапы. О найденных дериватах она рассказала в социальных сетях, и это стало поводом для проверки, которую организовали полицейские.

В краевом центре на линии выпустили дополнительные трамвайные «единички». Рейсы добавили для тех, кто пользуется этим электротранспортом раньше или позже обычного. По будням вагоны на маршруте № 1 теперь начинают ходить в 5:15 утра, а последний отправляется в 22:49. Что касается автобусов, то теперь жителям города, которые пользуются ими, доступен ещё один автоинформатор. Электронная «подсказка» появилась на остановке «Торговый центр» в Индустриальном районе Хабаровска. Ещё два в ближайшее время оборудуют на перекрёстках улиц Шеронова — Муравьёва-Амурского и Ленина — Шеронова.

Дышите глубже, хабаровчане, воздух чист. По крайней мере, за минувшие выходные специалисты Дальневосточного УГМС не зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ. Однако в пятницу жители краевой столицы слали небеспочвенные жалобы — сероводорода в атмосфере было в 2,5 раза больше нормы. Кстати, источник вони так до сих пор не найден. А пока кто-то гадит в Хабаровске, загрязняя окружающую среду вредными газами, журналисты наводят чистоту на улицах города. В рамках медиасубботника они приведут в порядок территорию возле универсального краевого спортивного комплекса стадиона имени Ленина. Представители СМИ не только проведут генеральную уборку, но и высадят деревья в парковой зоне хабаровской набережной.