Хабаровские верующие получили частичку Благодатного огня

Частицу Благодатного огня доставили в Хабаровск. Из аэропорта дальневосточной столицы его привезли в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Оттуда его настоятели забрали лампады со святыней в разные храмы края, а прихожане отвезли свечи домой.









Святыню в Хабаровск доставил клирик Свято-Елизаветинского храма иерей Дионисий Ногтев. Он забрал специальную лампаду в Москве, после чего привёз её в дальневосточную столицу. Прямо в аэропорту частицу огня принял священник из Магаданской области, чтобы доставить её в свой приход.









Святыню встречал митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Он возглавил молебен, поздравил всех прихожан с Пасхой и отметил, что этот праздник стал более радостным благодаря прибытию святыни в город. После этого каждый смог зажечь от огня лампадку или свечу.









«В прошлом году я была в Иерусалиме в храме Гроба Господня, так же, как и здесь, зажигали свечи от благодатного огня. Мы православные христиане, поэтому должны были прийти на праздник. Только зажгла свечу, и так легко стало, спокойно. Сразу чувствуешь благодать», — призналась корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» прихожанка Елена Степанова.







Для всей митрополии Благодатный огонь — большой дар. Традиция привозить его в дальневосточную столицу появилась больше 15 лет назад, но потом была прервана — её возобновили только в 2010 году. Этот символ является своеобразным благословением всей митрополии на целый год — до следующей Пасхи.









«Благодатный огонь сошёл в Великую субботу в храме Гроба Господня, а сегодня он уже у нас. Мы потушили все свечки и лампады в храме и зажгли их Благодатным огнём. Можно в любое время подойти и взять его частичку. Он будет гореть у нас на протяжении долгого времени, к тому же у нас в храме есть две неугасимых лампады», — рассказал настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора Георгий Сивков.









Благодатный огонь, или Святой Свет — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершают ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Он символизирует воскресшего Иисуса Христа. Некоторые православные христиане считают, что Благодатный огонь появляется сверхъестественным образом и обладает чудесными свойствами.









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