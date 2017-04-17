Хабаровские журналисты на субботнике уберутся на площадках медиафорума

В краевом центре журналисты снова внесут свой вклад в масштабный субботник. Они приведут в порядок территорию возле универсального спортивного комплекса стадиона имени Ленина. Там пройдут основные площадки медиафорума «Хабаровский край — территория диалога».

«Мы продолжаем хорошую традицию проведения медиасубботников в крае. Представители СМИ во время нашей экологической акции могут лично поучаствовать в облагораживании набережной Хабаровска, которая является любимым местом отдыха горожан. Такие мероприятия — отличная возможность в процессе труда ближе познакомиться друг с другом. Тем более, что субботник проходит накануне масштабного краевого медиафорума», — отметила начальник главного управления информационной политики губернатора и правительства края Светлана Литвинова.

В рамках субботника его участники высадят деревья в парковой зоне хабаровской набережной. Представителей СМИ, которые захотят присоединиться к уборке, обеспечат необходимым инвентарём. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, планируется, что участие в мероприятии примет губернатор края Вячеслав Шпорт. Субботник пройдёт 29 апреля.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году журналисты в рамках аналогичного события посадили 50 деревьев. На субботник вышли порядка 100 представителей средств массовой информации. В парковой зоне стадиона имени Ленина они разместили саженцы черёмухи, маньчжурского ореха и рябины.