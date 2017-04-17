В Комсомольске охранник и его друзья обкрадывали магазин продуктов

В Космомольске-на-Амуре стражи правопорядка закончили разбирательство по уголовному делу о серии краж продуктов из магазина. За имущественные преступления в суде ответят трое местных жителей: один из них работал в торговой точке охранником и отвлекал кассиров, пока его подельники «чистили» прилавки.

Причастность обвиняемых к серии хищений доказали сотрудники следственного отдела городского управления полиции № 3. Установленный ущерб составил около 286 тысяч рублей.

Трое комсомольчан в возрасте от 38 до 42 лет совершили серию краж продуктов питания и предметов быта из торгового зала магазина, расположенного по улице Аллея труда. Все участники преступной группы ранее отвечали в уголовном порядке за аналогичные преступления. Противоправную деятельность они вели на протяжении месяца. Двое злоумышленников заходили в магазин и похищали продукты питания. В это время их 41-летний подельник, который работал охранником в этой же торговой точке, отвлекал кассиров. Когда в магазине никого не было, мужчина также похищал имущество, принадлежащее организации.

Похищенную продукцию подельники продавали на рынке по сниженной цене. Вырученные деньги они тратили на личные нужды.

«В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

До вынесения приговора в отношении 42-летнего комсомольчанина избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Двое его подельников содержатся под арестом.