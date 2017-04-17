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Хабаровчанин вытащил технику и велосипед через разбитое окно

Хабаровчанин вытащил технику и велосипед через разбитое окно
Оказалось, это не единственное преступление задержанного
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Житель дальневосточной столицы вернулся домой с работы и понял, что стал жертвой кражи. Кто-то разбил его окно и похитил имущество. Подозреваемый, когда его поймали правоохранители, признался в ещё одном аналогичном преступлении, но, возможно, список позже увеличится.

Потерпевшим стал мужчина, проживающий в Кировском районе Хабаровска. Когда он пришёл домой с работы, то увидел разбитый стеклопакет. Заявитель проверил помещение и обнаружил пропажу из домовладения велосипеда, золотых украшений и бытовой техники. Потерпевший оценил ущерб в сумму порядка 280 тысяч рублей и обратился в полицию.

Стражи правопорядка задержали 39-летнего злоумышленника. Раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные кражи. Мужчина отбывал наказания в местах заключения за незаконное хранение наркотиков. На допросе задержанный признался в ещё одной, но менее крупной квартирной краже, которую совершил в Железнодорожном районе. Там его добычей стала цифровая техника на сумму порядка 30 тысяч рублей. Всё похищенное имущество злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, сейчас правоохранители устанавливают причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям. Задержанного отправили в изолятор временного содержания до тех пор, пока суд не изберёт ему меру пресечения.

 
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