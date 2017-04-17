В трёх хабаровских техникумах руководители хронически нарушали закон

В дальневосточной столице несколько техникумов систематически не исполняли законодательство об образовании и государственных закупках. Учреждения получили наказание от регионального надзорного ведомства.

Три учебных заведения среднего профессионального образования — Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, а также дорожно-строительный и торгово-экономический техникум — попали в поле зрения прокуратуры Железнодорожного района. Все учреждения нарушили правила привлечения студентов к дисциплинарной ответственности, а также право преподавателей на дополнительное образование. Кроме этого, в техникумах нарушали алгоритм проведения госзакупок.

В КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» не во всех случаях соблюдалось право обучающего персонала на дополнительное профессиональное образование, что является нарушением требований закона «Об образовании в Российской Федерации». В КГБ ПОУ «Хабаровский дорожно-строительный техникум» правоохранители нашли нарушения порядка привлечения студентов к дисциплинарной ответственности — локальным актом учреждения предусмотрена ответственность в виде строгого выговора. Однако данная мера дисциплинарного воздействия не предусмотрена Законом об образовании. Также не всегда при назначении наказания у студентов брали объяснительные по поводу совершённых проступков. В некоторых личных делах обучающихся отсутствовали сведения об ознакомлении с приказом о применении меры дисциплинарного воздействия. В двух учреждениях отсутствовали условия защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, руководство трёх техникумов не исполняло требования закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, специалисты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий не размещали отчёты об исполнении договоров подряда. Кроме этого, государственные контракты, заключённые по результатам закупки у единственного поставщика, не соответствовали предъявляемым требованиям. Работники Хабаровского дорожно-строительного техникума затянули сроки внесения в реестр отчёта об исполнении одного из контрактов — трёхдневный лимит превысили на 17 дней. У торгово-экономического техникума надзорный орган выявил превышение максимально допустимого законом объёма закупок.

По результатам проверки прокурор Железнодорожного района вынёс шесть протестов на локальные акты образовательных учреждений. Все документы, противоречащие требованиям закона, изменили. Отменён незаконный приказ о привлечении двух студентов дорожно-строительного техникума к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

В отношении руководителей техникумов прокурор вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по трём статьям: «Несоблюдение требований закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков». Постановления направлены для рассмотрения в главное контрольное управление губернатора и правительства Хабаровского края.

Руководству учреждений внесли представления об устранении нарушений закона. Акты реагирования рассмотрены, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлекались четыре должностных лица.