"СКА-Хабаровск" попробует забрать жизненно важные очки у петербуржцев

Футбольная команда из дальневосточной столицы «СКА-Хабаровск» сегодня, 17 апреля, в рамках 32-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд ФНЛ сезона 2016-2017 годов, встречается с «Зенитом-2». «Армейцы» сыграют с клубом из Санкт-Петербурга на стадионе имени Ленина.

Подопечные Владислава Радимова сейчас находятся на 14-м месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. В копилке «Зенита-2» 35 очков. С этим результатом «сине-белые» наступают на пятки клубу «Спартак-Нальчик». В двух предыдущих матчах питерцы не впечатлили результатом: сначала проиграли «Тосно» со счётом 1:4, а затем вничью сыграли с «Тамбовом» — 3:3.

У «СКА-Хабаровск» дела идут не лучшим образом: команда чудом удерживается на третьем месте, куда «армейцев» вывел ещё Александр Григорян. Дальневосточники под руководством Андрея Гордеева в предыдущем матче не смогли обыграть одного из аутсайдеров лиги — калининградскую «Балтику». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эта выездная встреча завершилась безголевой ничьей. Перед визитом в Калининград «армейцы» вновь уступили московскому «Динамо», повторив результат прошлой встречи — 2:3.

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» за последние два года встречались трижды. В сентябре 2015 года «армейцы» праздновали победу со счётом 2:1, а в апреле 2016-го игра закончилась безголевой ничьей. В сентябре прошлого года «красно-синие» и питерцы забили друг другу по одному голу — 1:1. После каникул и смены тренера хабаровская команда не показывает впечатляющих результатов и зарабатывает минимум очков, сводя матчи к ничейному результату или вовсе проигрывая. Поэтому сегодняшняя игра, вероятнее всего, закончится либо проигрышем «армейцев», либо нулями на табло.

Очередная встреча «СКА-Хабаровска» и «Зенита-2» состоится сегодня на стадионе имени Ленина. Матч начнётся в 18:00.