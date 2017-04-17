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Палы сухой травы угрожают национальному парку в Хабаровском крае

Палы сухой травы угрожают национальному парку в Хабаровском крае
Руководство "Заповедного Приамурья" запретило посещать охраняемые территории
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: zapoved.ru

Национальный парк «Анюйский» в Хабаровском крае терпит бедствие из-за возникающих один за другим природных пожаров. В связи с неблагоприятной обстановкой по приказу руководства ФГБУ «Заповедное Приамурье» на территории резервата ввели режим ЧС.

Череда возгораний, которые возникали с 12 апреля, уничтожила более 60 гектаров заповедной зоны. Первый пожар потушили собственными силами сотрудники «Заповедного Приамурья». Учреждение владеет всеми необходимыми средствами и техникой. Распространение огня удалось остановить на площади в 56 гектаров. Через сутки в Гассинском лесничестве, в районе посёлка Дубовый Мыс обнаружили новую термоточку — пламя также потушили без привлечения дополнительных сил других ведомств. Несмотря на усиленное патрулирование лесных фондов и территорий, наиболее подверженных природным пожарам, нового возгорания избежать не удалось: 14 апреля специалисты зафиксировали два очага на территории национального парка. В ликвидации участвовали 16 человек и 8 единиц техники, в том числе вездеходы и квадроциклы.

По сообщению пресс-службы ФГБУ «Заповедное Приамурье», пожары происходят на границе национального парка и земель лесного фонда, поэтому в работу по тушению очагов возгорания привлекают ещё и сотрудников авиалесоохраны и лесхозов. Чтобы предотвратить и исключить пожары на территории заповедника, руководитель учреждения Владимир Андронов своим приказом ограничил движение по дорогам и запретил доступ на территорию нацпарка. Строгий контроль, по его мнению — единственная мера борьбы с возгораниями.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее о том, что 5 апреля на границе с Большехехцирским заповедником специалисты МЧС зафиксировали термоточку, о которой незамедлительно сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье». Огонь прошёл по сухой траве на поле, но потерял силу, упершись в дубовые рёлки. На месте возгорания спасатели обнаружили свежие следы гусеничного вездехода. Лесничие предположили, что причиной происшествия могла стать деятельность человека. По одной из версий, пал могли пустить владельцы пасек, соседствующих с заповедником. Вторая версия, которую рассматривают инспекторы, подразумевает причастность браконьеров.

 
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