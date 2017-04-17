Хабаровский край представил стране ТОСЭРы и рыбную промышленность

Специалисты Хабаровского края приняли участие в презентации потенциала региона в Торгово-промышленной палате России. Туда отправились представители ТОСЭР «Хабаровск», предприятий рыбной промышленности и правительства субъекта. Местные возможности оценили сотрудники федеральных органов власти, предприниматели, дипломаты и зарубежные партнёры.

«В Хабаровском крае развиты энергетика, транспортная отрасль, судо- и самолётостроение, горнодобывающий, рыбопромышленный, лесопромышленный комплексы, туризм, строительство, металлургия. В регионе также активно продолжается реализация проекта «Дальневосточный гектар». Поступило около 12 тысяч заявок, причём каждая двенадцатая — из других регионов России», — отметил первый зампред правительства региона Юрий Чайка.

С презентациями также выступили директор по развитию индустриального парка «Авангард» и ТОСЭР «Хабаровск» Андрей Безверхов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков, учредитель ГК «Дальневосточная дорожно-строительная компания» Пётр Мигалчан. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, они представили свои проекты, рассказали об условиях привлечения инвестиций, льготах для инвесторов и перспективах развития бизнеса в субъекте.

«Дальний Восток всегда воспринимался жителями европейской части страны немного таинственной территорией, и сегодня есть возможность узнать его ближе. Этот регион действительно необычный, особенно с точки зрения природных ресурсов и экономики. В нём представлены практически все отрасли экономики, и каждая из них инвестиционно привлекательна», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Замглавы Минвостокразвития России Александр Крутиков сообщил, что в крае скоро появится третья территория опережающего развития «Николаевск». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», режим ТОСЭР распространится на площади 531,3 тысячи гектаров и охватит сразу шесть населённых пунктов Николаевского муниципального района: Николаевск-на-Амуре, посёлок Многовершинный, сельские поселения Иннокентьевское, Красносельское, Оремифское и Члянское. Всего же заявки на вступление в ТОСЭР региона подали более 60 компаний, 27 уже получили статус резидентов с проектами на сумму более 40 миллиардов рублей.