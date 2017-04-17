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Без скандала: в Хабаровске дети выступили на пилоне в Пасхальное утро

Без скандала: в Хабаровске дети выступили на пилоне в Пасхальное утро
Самой младшей участнице Magic Pole — семь лет
12 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская; видео: РИА "Восток-Медиа"

В краевом центре накануне, 16 марта, завершился Дальневосточный чемпионат по спорту и танцу на пилоне. В Magic Pole — 2017 вновь приняли участие дети: они выступили в номинации Pole Sport. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году организаторы, чтобы избежать прошлогоднего резонанса и скандалов, приняли решение выделить соревнования несовершеннолетних в отдельное мероприятие. Поэтому девочки от 7 до 14 лет выступили перед судьями и родителями в Пасхальное утро: номинация стартовала в 10:00.


 

 

 

 

Площадкой для чемпионата вновь стал шоу-клуб DOBERMAN. На сегодняшний день это единственное помещение в Хабаровске, где оборудование позволяет установить на сцене сразу два снаряда — статичный и вращающийся пилоны. Мастерство растяжки, силовую подготовку и владение акробатическими трюками на них показали 11 юных дарований из дальневосточной столицы, Комсомольска-на-Амуре, ЕАО и Приморья. Самой младшей участнице соревнований в детской группе исполнилось семь лет, самой старшей — 14.


 

 

 

 

«Хочется отметить, что уровень подготовки девочек не стоит на месте. Спорт на пилоне развивается, участницы в этом году показали более качественную технику. И ещё радует, что, в сравнении с прошлым годом, у нас появились представительницы не только Хабаровска, но и других городов и даже регионов: приехали девочки из Комсомольска и Биробиджана, Фокино из Приморья тоже представили несколько юных спортсменок. География чемпионата расширяется, требования становятся жёстче, и мастерство тоже растёт», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор Magic Pole — 2017, руководитель танцевальной студии «Крылья» Татьяна Царенко.


 

Уровень подготовки девочек оценил и гость из Москвы Алексей Поряднов. Известный хореограф и мастер спорта на пилоне, которого пригласили судить чемпионат, заметил, что по каждому выступлению можно судить о работе тренера, который занимается с девочками.


 

 

 

 

«Разный уровень подготовки у всех. Некоторые из сегодняшних выступлений были очень хорошими, видно, что у девочек высокий потенциал, очень много труда за плечами. Но некоторые не доработали, делали довольно грубые ошибки. Это касалось и фиксации рук, и некоторых акробатических приёмов. Одна из участниц, как мы видели, допустила очень серьёзный промах в самом начале, когда поднималась на пилон — неудачно поставила руку. В результате ударилась, падение, слёзы. Мы дали ей вторую попытку выступить, чтобы ребёнок показал свой номер, но впечатление уже сложилось», — прокомментировал Алексей Поряднов.


 

 

 

 

Своих воспитанниц для участия в соревнованиях выставили шесть студий. В номинации Pole Sport Kids — среди самых младших — первое место досталось приморчанке Софии Гайдук, ученице студии Evolution. В категории Pole Sport Junior-1 лучшей стала представительница Хабаровска Алеся Герасименко. Воспитанница студии «Игуана» была так взволнована, что не могла сдержать слёз. А в Pole Sport Junior-2 победила гостья из Биробиджана Диана Удинкан.


 

 

 

 

«Я выложилась на все 100 %, но не верила до конца, что окажусь на первом месте. Мой тренер говорила мне, что нужно просто отработать свой номер на «пятёрку» и не думать о том, кто лучше или хуже меня. Так и получилось», — рассказала хабаровчанка Алеся Герасименко.

В это утро зрители заметили не только слёзы радости, но и горечь обиды. Одна из участниц соревнований, приморчанка Наталья Вихорева допустила ошибку в самом начале своего выступления. Неправильно поставив руку для опоры, девочка соскользнула с пилона и ударилась, не закончив свой номер. Судьи дали гостье из Фокина шанс выступить заново, но её выступление уже не оценивали.

«Если спортсменка упала со снаряда — это очень грубая ошибка, за это снимаются баллы. А если ещё и номер на этом закончен, то выступление просто не оценивается. Также мы снижаем оценки за то, что во время выступления развалилась причёска или отлетел элемент костюма. Спорт на пилоне — это строгая дисциплина, в которой есть свой регламент с требованиями безопасности, поэтому и оцениваем мы такие вещи очень строго», — объяснила корреспонденту агентства организатор выступления Анастасия Будникова.


 

 

 

 

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году включение детской номинации в Magic Pole Championship — 2016 вызвало большой резонанс: ещё до начала мероприятия многие хабаровчане озвучили открытый протест участию в нём школьниц. Возмущённые горожане объявили сбор подписей к петиции «Против детского стриптиза!», которую планировали направить мэру дальневосточной столицы Александру Соколову и в городскую прокуратуру. Автор идеи публичного протеста Александр Ковалёв через несколько дней после чемпионата завязал переписку с одной из несовершеннолетних участниц, сравнивая её хобби с проституцией и стращая педофилами. Об этом инциденте редакции РИА «Восток-Медиа» сообщили организаторы чемпионата, сам же Ковалёв категорически отрицал свой поступок.


 

 

 

 

Преподаватели студии спорта и танца на пилоне «Крылья» прокомментировали негативные отклики в Сети. Хореографы отметили, что, несмотря на бурные обсуждения, положительных отзывов о прошедшем мероприятии было всё-таки больше, чем негатива, а критические и оскорбительные комментарии в основном оставляли хабаровчане, которые в силу своего невежества и ханжества не совсем понимают, о чём идёт речь.

В этом году за неделю до соревнований в социальных сетях прошёл опрос, посвящённый участию детей в чемпионате по спорту и танцу на пилоне. Большинство хабаровчан заявили, что они не против таких состязаний, так как не видят в акробатических трюках и силовых элементах никакого эротического подтекста.

Больше фото — в группе РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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