Житель Хабаровского края добровольно отдал украденную электростанцию

В Советско-Гаванском районе местный житель стал жертвой кражи: из его гаража неизвестный вытащил принадлежности для отдыха и туризма, в том числе бензиновую электростанцию. Оказалось, на чужое добро позарился односельчанин потерпевшего. Когда на его след вышли стражи правопорядка, подозреваемый сам отдал чужое имущество.

За помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, который рассказал, что кто-то взломал навесной замок и проник в его бокс, расположенный в гаражно-строительном кооперативе. В списке похищенного потерпевший обозначил навесной лодочный мотор, две надувные лодки, две палатки и бензиновую электростанцию. Общую стоимость украденного заявитель оценил в сумму порядка 240 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к случившемуся причастен мужчина 1989 года рождения, который проживает в том же посёлке. Он добровольно выдал следствию похищенное имущество. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Стражи правопорядка вернули законному владельцу украденные вещи. Расследование продолжается.