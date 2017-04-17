Хабаровчанка возле мусорных баков во дворе дома нашла медвежьи лапы

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Информацией, опубликованной в Instagram, заинтересовались полицейские
|Фото: pixabay.com
В минувшее воскресенье в паблике bigbro.khv в социальной сети Instagram появилась информация о том, что хабаровчанка около мусорных баков рядом с домом № 27 по улице Рокоссовского нашла медвежьи лапы. Несмотря на то, что в полицию женщина о своей находке не сообщила, правоохранители самостоятельно начали проверять достоверность публикации.
Судя по фотографии, которую автор прикрепила к своему посту, части лап принадлежат гималайскому медведю, а сообщение женщины о том, что их размер не больше ладони, указывает на то, что это конечности детёныша. Пользователи отчаянно просили автора публикации обратиться в полицию — многие знают, что лапы медведя очень ценятся на чёрном рынке, а торговля дериватами запрещена законом.
«Надо было полицию вызвать. Медвежьи лапы - это статья», — сообщила olyazeemly.
«Лапы пилят не из за дикости, их раньше принимали, сейчас запрет на это, и что судить если не знает никто что там произошло, может вообще случайно кто сбил машиной», — рассказал pavel.volobuev.96.
«Твою ж мать...жесть, что тут за люди живут в этом городе диком», — возмущён vvorobushek.
«Вызывайте полицию,они обязаны приехать и все зафиксировать! Может можно ещё в службу по охране животного мира! Люди хуже зверей стали!!!», — заявил mv712979.
Правоохранительные органы обнаружили данное сообщение и инициировали проверку, правда только спустя сутки — не факт, что оперативники найдут искомые объекты.
«В ходе мониторинга Интернета специалисты по связям с общественностью городского управления МВД обнаружили публикацию, в которой девушка сообщает о найденных лапах медведя. Мы оперативно передали информацию в дежурную часть отдела полиции № 2 города Хабаровска, адрес находки территориально относится к нему. Информацию официально зарегистрировали. Сейчас ещё идёт проверка — результатов пока нет», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы городского УМВД Юлия Прокофьева.