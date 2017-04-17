В Хабаровске стало больше трамвайных "единичек"

После объединения двух трамвайных депо в краевой столице пассажиры получили несколько дополнительных рейсов. Утром и вечером вагоны везут хабаровчан по первому маршруту.

«Глобальных изменений нет, как было 42 графика, так и осталось. Просто утром вагоны в северном направлении выходят чуть раньше. Часть вагонов идут по первому маршруту, а потом, дойдя до вокзала, меняют нумерацию и переходят на пятый маршрут», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

Вечером, уходя в депо, вагоны снова меняют номер и везут пассажиров по маршруту № 1. Первый рейс до посёлка имени Кирова отправляется в 5:15 в будние дни и в 5:36 — в выходные. Обратно от Базы КАФ до депо хабаровчане могут добраться на последнем трамвае, который уходит в 22:49 в будни и в 21:55 в выходные.

Ранее агентство писало, что руководство трамвайно-троллейбусного управления краевой столицы реорганизовало депо № 2 для спасения предприятия. Водители, кондукторы и слесари перешли в депо № 1, а администрацию перевели на другие должности или сократили.

РИА «Восток-Медиа» также сообщало, что для оптимизации работы трамвайно-троллейбусного управления и его выхода из кризиса будет упразднён трамвайный маршрут № 6. Вагоны планируют заменить троллейбусами с увеличенным автономным ходом.