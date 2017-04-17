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В Хабаровске "Библионочь-2017" пройдёт под эгидой Года экологии

В Хабаровске "Библионочь-2017" пройдёт под эгидой Года экологии
Книголюбов ожидает множество сюрпризов
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Дальневосточной государственной научной библиотеке состоится центральное событие Года экологии — Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2017». В четырёхчасовой программе организаторы запланировали порядка 40 проектов, которые заинтересуют каждого гостя — викторины с призами, шоу-программы, поэтические и художественные мастер-классы и экскурсии. Мероприятие назвали «По следам Дерсу Узала» — о своём участии в нём уже заявили лучшие творческие дальневосточники.

«На площадках библиотеки будут присутствовать таланты, с очень интересными программами — лучшие творческие и интеллектуальные силы Хабаровска, они все друзья нашей библиотеки, они очень любят нашу библиотеку и с радостью включаются в программу «Библионочи», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа— Хабаровск» заместитель генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки Раиса Наумова.

Ночных гостей ждут театрализованные постановки и экскурсии, а также поэтические этюды в музыкальном сопровождении. Хабаровчане оценят работу театральной студии «Акварель» — плэйбэк-постановку, где зритель выступает в роли сценариста, то есть задаёт историю, а актёр играет по заданной теме. Главной темой постановки, конечно же, будет «Книга». В творческой части «Библионочи» гости прикоснутся к «живому» изобразительному искусству и поэзии.  

«Ирина Батраченко — хабаровчанка, очень много лет была музыковедом, она была ведущей всех концертов нашей хабаровской филармонии, симфонического оркестра. Она очень талантливая поэтесса. Она будет представлять музыкально-поэтическую программу. Ирина пользуется успехом, её выступления очень популярны. Ирина Оркина — известный скульптор и художник, живёт и работает в Москве, активно выставляется в Европе. Часто бывает в Берлине. Она приехала в Хабаровск — в родной город, и мы ей даём возможность представить такую интерактивную мастерскую. У неё будет очень интересная авторская программа — «Стихографика. Взаимопроникновение цвета, линии, слова», — рассказала собеседница.

Во второй раз для посторонних глаз откроют чердачное помещение здания. Во время прошлогодней «Библионочи» посетителям впервые показали крышу дома на улице Муравьёва-Амурского, 1. Эта часть проекта оказалась успешной —  очередь из желающих взглянуть на город с высоты не иссякала до самого закрытия.

«Пройдут блиц-викторины экологической тематики — нужно будет пройти целое литературное путешествие, ответить на вопросы. Победителям литературного квеста мы вручим уникальное издание Арсеньева «Дерсу Узала» — в твёрдом переплёте, выпущенное издательством «Приамурские ведомости». Это уже библиографическая редкость, поэтому кто-то уйдёт домой с этой потрясающей книгой», — добавила Раиса Наумова.

Мероприятие пройдёт в ночь с 22 на 23 апреля. В Дальневосточную государственную научную библиотеку пустят и взрослых, и детей. Билеты можно приобрести в учреждении.

 
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